La visite dont vous êtes le héros – (re)-découvrez le patrimoine hippomobile !, Collection hippomobile de Saumur, Bouvet-Ladubay, Saumur

La visite dont vous êtes le héros – (re)-découvrez le patrimoine hippomobile ! 19 et 20 septembre Collection hippomobile de Saumur, Bouvet-Ladubay Maine-et-Loire

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans une expérience immersive où vous devenez le héros de votre propre visite !

Avec « La visite dont vous êtes le héros », laissez-vous guider par les étudiants de Nantes Université et explorez autrement la fascinante collection hippomobile de Saumur. À travers trois visites flash, incarnez un personnage, faites vos choix… et découvrez, au fil de votre parcours, les métiers et savoir-faire liés à la fabrication d’une voiture hippomobile.

Inspirée des célèbres livres-jeux, cette visite interactive vous invite à apprendre en jouant. Une manière originale et vivante de redécouvrir le patrimoine !

Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre l’Institut français du cheval et de l’équitation et Nantes Université (Master Histoire publique), autour d’une collection exceptionnelle issue d’une collaboration inédite entre Bouvet-Ladubay, le Château-musée de Saumur, Saumur Attelage et l’IFCE.

Collection hippomobile de Saumur, Bouvet-Ladubay rue de l’abbaye 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire Parking de l’église, rue de l’abbaye, 49400 Saumur

Plongez dans une expérience immersive où vous devenez le héros de votre propre visite !

© C. Muzelet-Guédon / IFCE