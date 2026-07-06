La Voix d’Amara : rencontre avec Joëlle Le Marec et Amara Camara Bibliothèque Václav Havel Paris

Informations pratiques

La bibliothèque recevra Amara Camara et Joëlle Le Marec pour une rencontre à deux voix autour du livre La Voix d’Amara, publié en 2020 chez SiKiT éditions.

Ce récit précieux raconte cette rencontre entre Amara, jeune réfugié de 17 ans, et Joëlle, universitaire, qui l’héberge à son domicile pendant 9 mois.

La Voix d’Amara est un journal politique et poétique qui donne la voix à ceux qui vivent les migrations. Il balaie toute l’écume de ces clichés pour rendre compte, en partant des expériences vécues d’Amara, du savoir qui y a été construit. Il révèle par la grande puissance de la poésie d’Amara, et par la finesse du récit de Joëlle, les interstices sensibles de ces expériences vécues, et invite à dépasser les catégories trop figées par lesquelles nous pensons la migration.

Amara CAMARA est ivoirien, guinéen. Il est entré en France le 27 août 2017, alors qu’il était encore mineur. Après sa rencontre avec Joëlle Le Marec, il apprend avec elle à lire et à écrire en quelques semaines et commence à écrire des chansons et de la poésie.

« Mon nom d’artiste, c’est Amssi :

A comme Action (je suis dans l’action, toujours)

M comme Million (je voulais être millionnaire pour tirer la famille de la misère)

S comme Soleil (il brille pour tout le monde)

S comme Sociable (il faut connaître toutes sortes de personnes)

I comme Intelligence (ce qui compte, c’est de faire les choses intelligemment) »

Joëlle LE MAREC est Professeure des Universités au CELSA, Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages, elle travaille sur les musées et bibliothèques comme lieux d’expression culturelle des savoirs, mais aussi sur les pratiques d’enquête, et sur les rapports sciences et société.

« J’habite à La Chapelle depuis longtemps. À partir de 2015, beaucoup de nouveaux arrivés vivent dans la rue, dont des mineurs, isolés. Peu à peu l’évidence s’est imposée : quand les frontières se ferment, il faut ouvrir sa porte. Les savoirs sur le monde affluent et ouvrent la voie à de nouveaux récits. J’entre alors en dialogue quotidien avec Amara. Nous partageons des apprentissages pendant neuf mois, et au-delà. »

Amara Camara et Joëlle Le Marec raconteront La Voix d’Amara, leur livre publié aux éditions SiKiT en 2020

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr



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