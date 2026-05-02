La voyageuse des dunes sauvages Place du Golhérez Auray

Auray

La voyageuse des dunes sauvages

Place du Golhérez Centre culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois

Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !

En famille ou entre amis, La Voyageuse des Dunes Sauvages vient à vous pour une immersion totale au cœur des paysages de Gâvres à Quiberon. Découvrez la faune, la flore et la diversité des paysages du Grand Site de France mais aussi les impacts du changement climatique sur le littoral. La Voyageuse, c’est une caravane éducative qui vous propose un puzzle géant, le jeu du gravelot, un observatoire photographique, des boîtes à toucher… Avec ses différents niveaux de compréhension, elle saura intéresser les plus jeunes comme les adultes !

Sans inscription

Tout public .

Place du Golhérez Centre culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne

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English : La voyageuse des dunes sauvages

L’événement La voyageuse des dunes sauvages Auray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon