La vraie famille de Gorgeart (2021-1h42) en présence du réalisateur, Club des Cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert, Paris

jeudi 8 octobre 2026 · Club des Cinéphiles de la Poste - Cinéma Chaplin Denfert · Paris

Informations pratiques

La vraie famille de Gorgeart (2021-1h42) en présence du réalisateur Jeudi 8 octobre, 20h00 Club des Cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris

Tarif : 6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:30:00+02:00

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais six ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils.

Club des Cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert 24 Place Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France

Sincère, émouvant, provoquant parfois les larmes, La Vraie Famille est plus proche du mélodrame que de la classique comédie dramatique.