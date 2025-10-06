La Vraie Vie de Château Saumur

La Vraie Vie de Château

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour la 7ème édition de La Vraie Vie de Château, la Ville de Saumur et la Maison Bouvet Ladubay s’associent à nouveau afin de vous faire vivre autrement le château du roi René.

Programme à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 14 juin 2026. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire communication@saumur.fr

English :

For the 7th edition of La Vraie Vie de Château, the City of Saumur and Maison Bouvet Ladubay are once again teaming up to bring you a new way of experiencing King René?s château.

German :

Ausgabe von La Vraie Vie de Château haben sich die Stadt Saumur und das Maison Bouvet Ladubay erneut zusammengetan, um Ihnen das Schloss von König René auf andere Weise näher zu bringen.

Italiano :

Per la settima edizione de La Vraie Vie de Château, la Città di Saumur e la Maison Bouvet Ladubay si uniscono ancora una volta per offrire un nuovo modo di vivere il castello di Re René.

Espanol :

Para la 7ª edición de La Vraie Vie de Château, la ciudad de Saumur y la Maison Bouvet Ladubay se asocian una vez más para ofrecerle una nueva forma de vivir el castillo del rey René.

