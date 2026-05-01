La Worldwide Act8 Patinoire Ice Arena Longeville-lès-Metz

Longeville-lès-Metz

La Worldwide Act8

Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 23:30:00

Date(s) :

2026-05-16

La Worldwide est un événement dansant Afro & Hip-Hop rassemblant DJs, danseurs et passionnés de cultures urbaines autour d’un objectif commun célébrer la diversité, la cohésion entre les peuples et le vivre-ensemble à travers la musique et la danse.

1ère édition ouverte aux enfants + une partie non patinable autour des DJs Dj Vasco et Dj Mystyk aux platines, accompagnés par Narbo. Cycy de MZA vous apprendra des pas de danse !Tout public

18 .

Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est laworldwide57@gmail.com

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English :

La Worldwide is an Afro & Hip-Hop dance event bringing together DJs, dancers and urban culture enthusiasts around a common goal: to celebrate diversity, cohesion between peoples and living together through music and dance.

1st edition open to children + a non-skating section featuring DJs Dj Vasco and Dj Mystyk on the decks, accompanied by Narbo. Cycy from MZA will teach you some dance steps!

L’événement La Worldwide Act8 Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ