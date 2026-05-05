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Mai à Vélo, Jau Dignac et Loirac, Longeville-lès-Metz

Mai à Vélo, Jau Dignac et Loirac, Longeville-lès-Metz

Mai à Vélo, Jau Dignac et Loirac, Longeville-lès-Metz jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Jau Dignac et Loirac

Adresse : Place de l'église

Ville : 57050 Longeville-lès-Metz

Département : Moselle

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Mai à Vélo Jeudi 14 mai, 14h00 Jau Dignac et Loirac Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Balade douce entre vignobles et estuaire, découverte de l’environnement, environ 20 km.
Ouvert à tous cyclistes et types de vélos. Mineurs accompagnés d’un responsable.
Casque conseillé.
Pause goûter en fin de parcours.

Jau Dignac et Loirac Place de l’église Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « assocyclojau@orange.fr »}]
Balade à Jau

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