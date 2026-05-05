Mai à Vélo, Jau Dignac et Loirac, Longeville-lès-Metz

Mai à Vélo Jeudi 14 mai, 14h00 Jau Dignac et Loirac Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Balade douce entre vignobles et estuaire, découverte de l’environnement, environ 20 km.

Ouvert à tous cyclistes et types de vélos. Mineurs accompagnés d’un responsable.

Casque conseillé.

Pause goûter en fin de parcours.

Jau Dignac et Loirac Place de l’église Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « assocyclojau@orange.fr »}]

Balade à Jau