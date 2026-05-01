Soirée patinoire étudiante Patinoire Ice Arena Longeville-lès-Metz

Longeville-lès-Metz

Soirée patinoire étudiante

Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-04

Les cours peuvent attendre… la glace, non.

Jeudi soir, c’est TA soirée

– Tarif spécial étudiant (carte étudiante obligatoire)

– Musique qui fait vibrer

– Glisse, chill & défis entre potes

Plus d’excuses pour rester chez toi !

Ramène ta promo, ta coloc, ton crush ou toute ta fac.Tout public

5 .

Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 66 47 30

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English :

Classes can wait? ice cream can’t.

Thursday night is YOUR night:

– Special student rate (student card required)

– Rockin’ music

– Glide, chill & challenge your buddies

No more excuses to stay at home!

Bring your class, your roommate, your crush or your whole college.

L’événement Soirée patinoire étudiante Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ