Soirée patinoire étudiante Patinoire Ice Arena Longeville-lès-Metz
Soirée patinoire étudiante Patinoire Ice Arena Longeville-lès-Metz jeudi 7 mai 2026.
Longeville-lès-Metz
Soirée patinoire étudiante
Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-04
Les cours peuvent attendre… la glace, non.
Jeudi soir, c’est TA soirée
– Tarif spécial étudiant (carte étudiante obligatoire)
– Musique qui fait vibrer
– Glisse, chill & défis entre potes
Plus d’excuses pour rester chez toi !
Ramène ta promo, ta coloc, ton crush ou toute ta fac.Tout public
5 .
Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 66 47 30
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English :
Classes can wait? ice cream can’t.
Thursday night is YOUR night:
– Special student rate (student card required)
– Rockin’ music
– Glide, chill & challenge your buddies
No more excuses to stay at home!
Bring your class, your roommate, your crush or your whole college.
L’événement Soirée patinoire étudiante Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ