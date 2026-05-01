Les Jeux du Graoully 4ème édition Stade St Symphorien Longeville-lès-Metz

Longeville-lès-Metz

Les Jeux du Graoully 4ème édition

Stade St Symphorien 3 Boulevard Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Plongez dans l’univers des Jeux du Graoully ! Rendez-vous pour la 4ème édition au Stade St Symphorien de Metz, avec Les Jeux du Stan. À vous de jouer !

Les jeux du Stan sont ravis de vous inviter pour la 4ème année, aux Jeux Du Graoully, Salon du Jeu de Société dans le Boulevard des Légendes du Stade St Symphorien Metz.

Retrouvez l’ambiance des JDS dans un cadre moderne et feutré avec vue sur le terrain.

Cette année le programme sera inspiré la mise en lumière des Gold’n Gob 2024, des dernières nouveautés ludiques et de nos partenaires éditeurs et auteurs présents.

– découvrez de nombreuses animations autour du #jeudesociété, des éditeurs, des initiations, des tournois, du jcc, du jdr, plein d’autres surprises et de cadeaux à gagner.Tout public

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Stade St Symphorien 3 Boulevard Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 9 70 16 71 75

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English :

Dive into the world of Les Jeux du Graoully! Join us for the 4th edition of Les Jeux du Stan at Metz’s St Symphorien Stadium. It’s your turn to play!

Les Jeux du Stan are delighted to invite you, for the 4th year, to the Jeux Du Graoully, a board game fair in the Boulevard des Légendes at the St Symphorien Stadium Metz.

Experience the atmosphere of JDS in a modern, hushed setting overlooking the pitch.

This year’s program will be inspired by Gold’n Gob 2024, the latest new games and our publisher and author partners.

– discover a wide range of events featuring #jeudesociété, publishers, initiations, tournaments, jcc, jdr and lots of other surprises and prizes to be won.

L’événement Les Jeux du Graoully 4ème édition Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ