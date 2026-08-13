La zone humide Ger Manas fait son spectacle ! route Marcotte Capbat Ger

Informations pratiques

Ger

La zone humide Ger Manas fait son spectacle !

route Marcotte Capbat Vallon du Manas Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Une journée pour découvrir le vallon du Manas, au travers de sa riche biodiversité. Au programme petites bêtes, flore comestible, paysages et spectacle en fin de journée.

Un parcours ludique vous fera partir à la pêche aux petites bêtes. Préparation et partage d’un apéritif végétal. Après le pique-nique, exploration des milieux et des paysages au travers d’une chasse aux trésors avec carte et boussole! Enfin “Le Silence des Oiseaux” est un spectacle de clown en solo.

9h30/12h balade naturaliste guidée de l’ENS du Manas.

13h30/15h chasse aux trésors.

15h/16h30 Goûter sain.

16h30/17h15 spectacle de clown Le silence des Oiseaux (Cie Popolobalagan).

Sur inscription à la journée complète ou ateliers. .

route Marcotte Capbat Vallon du Manas Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : La zone humide Ger Manas fait son spectacle !

L’événement La zone humide Ger Manas fait son spectacle ! Ger a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran