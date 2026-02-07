Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret
Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 7 mars 2026.
Lab BD
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-21 2026-03-28
Ateliers de dessins mangas et BD par Rafaël.
Sur inscription à la BM. .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lab BD
L’événement Lab BD Guéret a été mis à jour le 2026-03-02 par Creuse Tourisme