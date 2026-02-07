Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret

Lab BD

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-21 2026-03-28

Ateliers de dessins mangas et BD par Rafaël.

Sur inscription à la BM. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lab BD

L’événement Lab BD Guéret a été mis à jour le 2026-03-02 par Creuse Tourisme