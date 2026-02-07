Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret

Lab BD Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 7 mars 2026.

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2026-03-07
2026-03-07 2026-03-21 2026-03-28

Ateliers de dessins mangas et BD par Rafaël.
Sur inscription à la BM.   .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

