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Labo Bar à planètes ( Les labos du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

dimanche 20 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin

Labo Bar à planètes ( Les labos du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Planétarium de Vaulx-en-Velin
Adresse
Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin
Ville
69120 Vaulx-en-Velin
Département
Rhône

Labo Bar à planètes ( Les labos du Planétarium ) Dimanche 20 septembre, 16h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:40:00+02:00

Labo Bar à planètes ( Les labos du Planétarium )
Dans ce laboratoire, différentes expériences permettent d’explorer et de comparer les caractéristiques des planètes du Système solaire.
En manipulant des matériaux, en observant des maquettes ou en réalisant de petites expériences, les participants découvrent les notions de masse, densité, taille, composition, température et gravité.
Public : dès 8 ans

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Labo Bar à planètes ( Les labos du Planétarium )

©Planétarium de Vaulx-en-Velin

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