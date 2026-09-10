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Labo Folies, Jardin des plantes, Lille

dimanche 11 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille

Labo Folies, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Labo Folies Dimanche 11 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Avec N’Joy, petits et grands participent à des expériences étonnantes et interactives pour découvrir les phénomènes scientifiques qui se cachent derrière le quotidien. Un atelier ludique où la curiosité est reine et l’apprentissage se fait en s’amusant !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Place à la science en s’amusant !

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