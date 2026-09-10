Labo Folies, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Labo Folies Dimanche 11 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Avec N’Joy, petits et grands participent à des expériences étonnantes et interactives pour découvrir les phénomènes scientifiques qui se cachent derrière le quotidien. Un atelier ludique où la curiosité est reine et l’apprentissage se fait en s’amusant !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Place à la science en s’amusant !