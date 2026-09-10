AGENDA · Lille
Labo Folies, Jardin des plantes, Lille
dimanche 11 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Labo Folies Dimanche 11 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Avec N’Joy, petits et grands participent à des expériences étonnantes et interactives pour découvrir les phénomènes scientifiques qui se cachent derrière le quotidien. Un atelier ludique où la curiosité est reine et l’apprentissage se fait en s’amusant !
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Place à la science en s’amusant !
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