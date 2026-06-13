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Labo Musika Maison de quartier des Dervallières Nantes

Labo Musika Maison de quartier des Dervallières Nantes

Labo Musika Maison de quartier des Dervallières Nantes mercredi 19 août 2026.

Lieu : Maison de quartier des Dervallières

Adresse : 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Ateliers d’initiation musicale et photographique (cyanotype) en itinérance sur le quartier. Les enfants (à partir de 6 ans) doivent être accompagnés de leurs parents.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
06 65 69 26 39


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