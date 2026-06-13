Labo Musika Maison de quartier des Dervallières Nantes
Labo Musika Maison de quartier des Dervallières Nantes mercredi 19 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Ateliers d’initiation musicale et photographique (cyanotype) en itinérance sur le quartier. Les enfants (à partir de 6 ans) doivent être accompagnés de leurs parents.
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
06 65 69 26 39
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