L’Abolition des privilèges Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 8 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Mise en scène Hugues Duchêne

Le metteur en scène **Hugues Duchêne**, qui excelle dans la fabrication d’un théâtre politique et engagé, signe l’adaptation du roman historique de **Bertrand Guillot**, _**L’Abolition des privilèges**_. Un solo virtuose qui embarque le public au cœur des États généraux de 1789.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-08T21:30:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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