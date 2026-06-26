L’Abolition des privilèges Carré Sévigné Cesson-Sévigné
L’Abolition des privilèges Carré Sévigné Cesson-Sévigné mardi 8 décembre 2026.
L’Abolition des privilèges Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 8 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Mise en scène Hugues Duchêne
Le metteur en scène **Hugues Duchêne**, qui excelle dans la fabrication d’un théâtre politique et engagé, signe l’adaptation du roman historique de **Bertrand Guillot**, _**L’Abolition des privilèges**_. Un solo virtuose qui embarque le public au cœur des États généraux de 1789.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-08T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-08T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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