L’Abolition des privilèges, Carré Sévigné, Cesson-Sévigné
mardi 8 décembre 2026 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
L’Abolition des privilèges Mardi 8 décembre, 20h00 Carré Sévigné Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00
Le metteur en scène Hugues Duchêne, qui excelle dans la fabrication d’un théâtre politique et engagé, signe l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot, L’Abolition des privilèges. Un solo virtuose qui embarque le public au cœur des États généraux de 1789.
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/ »}]
Un solo virtuose qui embarque le public au cœur des États généraux de 1789. théâtre
©Hugues Duchene
À voir aussi à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine)
- Des chiens & des loups Galerie Net Plus CESSON SEVIGNE 10 septembre 2026
- Exposition Elsa Tomkowiak Galerie Pictura / Centre culturel du Pont des Arts Cesson-Sévigné 11 septembre 2026
- Pouce, on lit ! Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné 19 septembre 2026
- Transmissions : Et si tout s’arrêtait ?, Espace Ferrié – Musée des transmissions, Cesson-Sévigné 19 septembre 2026
- Et si tout s’arrêtait…dernier message reçu ! Musée des Transmissions Cesson-Sévigné 19 septembre 2026