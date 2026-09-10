L’Abolition des privilèges, Carré Sévigné, Cesson-Sévigné

Informations pratiques

L’Abolition des privilèges Mardi 8 décembre, 20h00 Carré Sévigné Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00

Le metteur en scène Hugues Duchêne, qui excelle dans la fabrication d’un théâtre politique et engagé, signe l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot, L’Abolition des privilèges. Un solo virtuose qui embarque le public au cœur des États généraux de 1789.

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/ »}]

Un solo virtuose qui embarque le public au cœur des États généraux de 1789. théâtre

©Hugues Duchene