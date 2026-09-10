Pouce, on lit ! Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Pouce, on lit ! Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Lecture pour les tout-petits
Offrez-vous un moment hors du temps… Histoires, comptines et manipulations sensorielles pour les 0-4 ans et leurs parents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T11:45:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/pouce-on-lit9
Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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