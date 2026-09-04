samedi 3 octobre 2026 · Place de la poste · Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

L’Abri-livres : dix ans déjà ! Place de la poste Vern-sur-Seiche Samedi 3 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sans inscription

Samedi 3 octobre de 11h à 15h, place de la Poste à Vern-sur-Seiche

Rendez-vous festif, où la lecture sera à l’honneur, avec dons de livres. Chacun pourra flâner entre un coin lecture, un atelier de pliage de vieux livres ou des marque-pages en tissu.

La fanfare BeurreSuc’ accompagnera un temps fort vers 12h30, avec inauguration de l’exposition-photos de bibliothèques de rue et d’une fresque réalisée avec la participation de la Passerelle.

Samedi 3 octobre 2026

11h00 – 15h00

Place de la Poste, Vern-sur-Seiche

Ouvert à toutes et tous

Gratuit

Sans inscription

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Renseignement à l’accueil du Centre des Marais

43 rue de Chateaubriant, Vern-sur-Seiche

02 99 62 83 27

[accueil@centredesmarais.asso.fr](mailto:accueil@centredesmarais.asso.fr)

www.centredesmarais.asso.fr

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 02 99 62 83 27

Place de la poste Place de la poste, 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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