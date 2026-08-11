AGENDA · Vern-sur-Seiche
Parent’Bulle Centre des Marais Vern-sur-Seiche
vendredi 18 septembre 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Parent’Bulle Centre des Marais Vern-sur-Seiche Vendredi 18 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription
Groupe de discussion entre parents pour trouver ensemble des ressources et s’offrir du temps pour soi
Être parent aujourd’hui : commment réussir à tout concilier ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T16:00:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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