L’abstraction contée – exposition de Lucile Bruyère, La Source, Roncq
L’abstraction contée – exposition de Lucile Bruyère, La Source, Roncq mercredi 29 avril 2026.
L’abstraction contée – exposition de Lucile Bruyère 29 avril – 24 mai La Source Nord
Gratuit – Entrée libre – Exposition visible aux heures d’ouverture de la Source
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:30:00+02:00
« Mon travail est une exploration intuitive de la matière, où la résine et la dorure subliment l’émotion.
Pour cette exposition, je propose une expérience immersive : chaque toile est accompagnée d’un récit poétique, à lire ou à écouter via un QR code. J’y partage une clé de lecture pour délivrer un message universel qui peut résonner avec nos parcours de vie. Un voyage sensoriel pour briser les barrières entre l’œuvre et le spectateur. «
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/483/l-abstraction-contee-exposition-de-lucile-bruyere »}]
» L’art fait partie de mon ADN familial. Je crée un art « solaire » au style affirmé et texturé, conçu pour apporter de la lumière dans les intérieurs. » Expositon Art
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