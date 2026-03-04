 » Labyrinthe « , Musée Du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

» Labyrinthe » Samedi 23 mai, 17h00 Musée Du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À partir d’un des sigles de L’Atlas, Les élèves reproduisent un sigle de L’Atlas avec leur corps, à même le sol, dans la salle d’Honneur de l’Hotel de ville pour créer un constraste avec le parquet. Les élèves seront habillés en noir et blanc pour créer un labyrinthe « humain ».

Des photos seront prises et un documentaire vidéo sera réalisé et projeté lors de la restitution, mais aussi publié sur les réseaux.

Musée Du Touquet-Paris-Plage 1257 Av. du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, France Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321056262 https://www.letouquet-musee.com/ Le musée du Touquet présente un exceptionnel fond d’œuvres modernes et contemporaines, depuis les peintres de la colonie d’Etaples au tournant des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux artistes d’aujourd’hui.

A la collection de portraits photographiques légués par Edouard Champion (dédicacées notamment par Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar, Foch, Lyautey, Millerand, Suzanne Lenglen, José Maria de Heredia), est venue s’ajouter une collection de photographies contemporaines prises par les artistes que le musée du Touquet accueille chaque année en résidence.

La classe, l’œuvre !

musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion