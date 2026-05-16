Labyrinthe musical en Rouergue Do Montebello Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Do Montebello Villefranche-de-Rouergue vendredi 14 août 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Do Montebello
Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass VIP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Spectacle Deux cordes nacrées pour une tisserande .
Pour son spectacle Deux cordes nacrées pour une tisserande , Do Montebello a choisi de réunir sur scène Ricardo Feijão, l’élégant bassiste brésilien avec lequel elle collabore depuis plus de vingt ans et Thierry Rougier, guitariste-chanteur, fils du poète Hervé Rougier avec qui elle a tissé connivence et complicité uniques. Le répertoire, entrecroisé de musiques du Monde, naviguera d’un continent à l’autre pour raconter, en chansons et poèmes, cette magnificence qui nait dans l’obscurité du corps et dans sa lumière. .
Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
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English :
Two pearly strings for a weaver show.
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Do Montebello Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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