Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Do Montebello

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Spectacle Deux cordes nacrées pour une tisserande .

Pour son spectacle Deux cordes nacrées pour une tisserande , Do Montebello a choisi de réunir sur scène Ricardo Feijão, l’élégant bassiste brésilien avec lequel elle collabore depuis plus de vingt ans et Thierry Rougier, guitariste-chanteur, fils du poète Hervé Rougier avec qui elle a tissé connivence et complicité uniques. Le répertoire, entrecroisé de musiques du Monde, naviguera d’un continent à l’autre pour raconter, en chansons et poèmes, cette magnificence qui nait dans l’obscurité du corps et dans sa lumière. .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

Two pearly strings for a weaver show.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Do Montebello Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)