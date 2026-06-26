L’Accouchée Pont des arts Cesson-Sévigné Jeudi 12 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Compagnie LaDude

Entremêlant théâtre et danse, _**L’Accouchée**_ décrit, comme rarement la littérature l’a traité, les sensations d’une femme sur le point de mettre au monde son enfant. Elle partage avec nous ses sentiments, ses questionnements, ses doutes et sa douleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-12T22:00:00.000+01:00

1

https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Pont des arts parc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

