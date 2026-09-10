L’Accouchée, Pont des arts, Cesson-Sévigné

Informations pratiques

L’Accouchée Jeudi 12 novembre, 20h00 Pont des arts Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Compagnie LaDude. Entremêlant théâtre et danse, L’Accouchée décrit, comme rarement la littérature l’a traité, les sensations d’une femme sur le point de mettre au monde son enfant. Elle partage avec nous ses sentiments, ses questionnements, ses doutes et sa douleur.

Pont des arts parc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/ »}]

Le point de départ de L’Accouché(e) est le texte éponyme de Florence Pazzottu qui explore les pensées intérieures de Sara de l’instant où elle entre à la maternité jusqu’à la naissance de sa fille. danse théâtre

©Pierre Alphonse Hamann