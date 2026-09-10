Transmissions : Et si tout s’arrêtait ?, Espace Ferrié – Musée des transmissions, Cesson-Sévigné

Informations pratiques

Transmissions : Et si tout s’arrêtait ? 19 et 20 septembre Espace Ferrié – Musée des transmissions Ille-et-Vilaine

Escape room sur réservation / Visites guidées, toutes les 2 heures à partir de 11h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée des Transmissions vous propose une journée riche et variée, où patrimoine historique et jeu immersif se rencontrent.

– Jeu Fil rouge : Déconnectés

Embarquez dans une aventure de 90 minutes. Une cyberattaque mondiale a paralysé le monde moderne. Sept astronautes sur l’ISS demandent de l’aide. Vous devez les sauver en utilisant les systèmes oubliés. Parcourez le musée en autonomie, déchiffrez des énigmes. Une expérience unique qui mêle histoire, réflexion et action.

– Toute la journée en autonomie

Découvrez les rations de combat, explorez le casque VR, complétez votre livret d’enquête en parcourant les expositions permanentes du musée.

– Visites guidées

Nos guides vous racontent l’histoire des transmissions, du signal optique aux réseaux modernes.

– Activités complémentaires

Testez vos réflexes au parcours du combattant, découvrez l’exposition de véhicules historiques, plongez dans l’univers virtuel avec le casque VR, participez à nos livrets jeux enfants, savourez les délices du food truck.

– Escape room

Pour les plus audacieux, une escape room vous attend sur réservations.

Espace Ferrié – Musée des transmissions 6 avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 84 32 87 http://www.espaceferrie.fr Musée dédié aux Télécoms. L’Espace Ferrié montre de façon ludique et interactive l’évolution historique et technologique des moyens de communication civils et militaires. Accès métro ou bus : Métro – Ligne B puis 10 mn de marche / Ligne de bus : Numéro C4 – Arrêt Becquerel ou Atalante puis 5 – 10mn de marche environ suivant l’arrêt

Plus de satellites. Plus d’internet. Plus d’électricité. Plus rien sauf ce que le monde avait déjà oublié.

©museedestransmissionsIA