L’accouchement dans la tradition maya, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
L’accouchement dans la tradition maya, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux dimanche 24 mai 2026.
L’accouchement dans la tradition maya Dimanche 24 mai, 11h30 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T11:30:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T11:30:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00
Par : Mexicanos en Bordeaux
Dans la culture maya, « Ixchel » était également considérée comme la déesse de l’accouchement et de la fertilité, ainsi que de la médecine et des arts. Découvrez un récital personnel et musical autour de l’accouchement dans la tradition maya et une conversation autour des différences et ressemblances entre les cultures française et mexicaine.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Découvrez un récital personnel et musical autour de l’accouchement dans la tradition maya et une conversation autour des différences et ressemblances entre les cultures française et mexicaine. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Libre de droits
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