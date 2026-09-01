Informations pratiques

Villé

L’ACJCA RECUEILLE LES INSCRIPTIONS POUR SA PROCHAINE FORMATION JARDINS VIVANTS

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 08:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’Association AJCA-Jardins vivants ouvrira son 15ème cycle de formation intitulé Guide jardin naturel Cette formation court de septembre 2026 à juin 2027, en 11 modules d’une demi-journée ou d’une soirée, avec 20 participants au maximum. Elle se déroule principalement dans la vallée de Villé ou dans un rayon de 20 km autour de Sélestat, car elle comporte la découverte de jardins, vergers et potagers du secteur.

300 participants depuis 2012

Guide jardin naturel est devenu un classique dans son domaine, car le premier cycle a débuté en 2012 et quelques 300 participants y ont acquis depuis les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour cultiver un jardin ou un potager nature, c’est-à-dire un jardin au plus près des équilibres naturels selon l’expression d’Augustin Frigéni, président de l’association. Les thèmes explorés au cours des 11 séquences associeront connaissances générales et ateliers pratiques. Dans la période d’intense sécheresse et de dérèglement climatique que nous connaissons ces acquis seront précieux pour l’apprenti jardinier comme pour le jardinier chevronné. Sept intervenants animeront les différentes rencontres

Thèmes et mises en pratique

Comment aménager son jardin compte tenu des paramètres du climat et des sols. Comment favoriser l’activité biologique du sol. Comment favoriser la biodiversité végétale autant qu’animale. Et bien sûr comment se passer de pesticides pour protéger le capital santé, la ressource en eau et l’environnement en général. Au fil de l’eau ne plus en perdre une goutte est, parmi les sujets, particulièrement d’actualité. Paillage, compostage, bouturer, greffer, tailler mais aussi belle récolte et transmettre les expériences , sont quelques-uns des maîtres mots d’une formation qui donne une large part au partage et à l’expérimentation.

A l’issue de la formation les participants deviendront eux-mêmes des personnes ressource capables de transmettre leurs connaissances et leur expérience acquises auprès de leurs proches ou dans leur commune.

Informations pratiques

La formation est gratuite mais le participant s’engage à y être assidu (une caution est demandée), ainsi qu’à participer à deux manifestations organisées par l’association ACJCA en cours d’année.

Une réunion de présentation approfondie de la formation et de prise de contact se tiendra le 5 septembre à 14h. Le lieu sera précisé aux personnes intéressées. Un atelier Comment récolter les graines de tomates de son jardin donnera un avant-goût de ce qui attend les participants. 0 .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est info.acja@gmail.com

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English :

L’événement L’ACJCA RECUEILLE LES INSCRIPTIONS POUR SA PROCHAINE FORMATION JARDINS VIVANTS Villé a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé