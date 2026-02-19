Lady Paradise Charleville-Mézières
Lady Paradise Charleville-Mézières samedi 7 novembre 2026.
Lady Paradise
75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Planche apéritive (convient pour 2 personnes)
Début : 2026-11-07
La tournée LADY PARADISE des GOLDEN BOYS passera au 75 !Au programme de cette soirée – Pré-show- Show chippendales by GOLDEN BOYS en 2 parties- Notre DJ infernalPlateau fromage charcuterie en option (à noter qu’une planche convient pour 2 personnes)Début de soirée 20h30, ouverture des portes à 20h00Lors de votre réservation, pensez à indiquer avec qui vous souhaitez être à table merci !Billetterie
75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00
English :
The GOLDEN BOYS’ LADY PARADISE tour is coming to the 75! On the program:- Pre-show- Chippendales show by GOLDEN BOYS in 2 parts- Our infernal DJOptional charcuterie and cheese board (please note that one board is enough for 2 people)Starts at 8:30 pm, doors open at 8:00 pmWhen booking, please indicate with whom you would like to sit at the tableThank you!Tickets
