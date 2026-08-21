Lady Pipette en scène, Institut Pasteur, Paris

Informations pratiques

Lady Pipette en scène Samedi 19 septembre, 16h30 Institut Pasteur Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Et si la science se vivait autrement ?

Microbiologiste, rappeuse et passionnée par la médiation, Yaëlle Wormser, alias Lady Pipette, est doctorante à l’Institut Pasteur et lauréate en 2026 du premier prix du jury de la finale nationale de Ma Thèse en 180 secondes. Sur scène, elle transforme ses recherches sur la tuberculose en expérience artistique aussi drôle qu’éclairante, mêlant musique urbaine et vulgarisation scientifique pour prouver que la recherche peut faire danser autant que réfléchir.

Inscription obligatoire : lien à venir

Institut Pasteur 28 rue du Docteur Roux 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France https://www.pasteur.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « musee@pasteur.fr »}]

Spectacle « Lady Pipette en scène »

© Jeanne Bourdier