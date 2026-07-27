Laet’s Run & Fun Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 10:00 – 16:30

Gratuit : non tarif en fonction de la course; sur inscription Tarif entre 7 et 15 euros Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

LAET’S RUN & FUN – LE KM DE LAETICHA ! La première course à pied de la Laetitia. Un parcours d’un kilomètre dans la Laetitia avec obstacles pour petits et grands !A partir de 4 ans à chacun sa course ! 10h : Pour les 4/6 ans. Découvre la course à pied et termine le tour pour remporter le défi ! 11h : Pour les 7/10 ans. Trois tours à faire pour trois fois plus de fun ! 14h : Pour les 11/15 ans. Sept tours à faire pour les plus résistants. Attention la limite de course est à 1h30, il ne faudra pas trainer en route. 16h : Pour les plus de 16 ans. La, ça se corse ! Un temps limité pour réalisé chaque tour. Un décroissant pour être obligé de les faire de plus en plus vite. Tu termines dans les temps, tu continues, sinon c’est terminé ! Qui sera en course le dernier ? Le nombre de dossards est limité. Rendez-vous le 27 Septembre !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30 https://www.helloasso.com/associations/centre-sportif-et-culturel-laetitia/evenements/run-and-fun



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