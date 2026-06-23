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Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 43230 Chavaniac-Lafayette

Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 43230 Chavaniac-Lafayette samedi 4 juillet 2026.

Lieu
43230
Adresse
1 allée de l'Hermione
Ville
43230 Chavaniac-Lafayette
Département
Haute-Loire
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Tarif

Chavaniac-Lafayette

Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781

43230 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-04
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-07-04

Venez découvrir l’exposition temporaire Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 avec en plus son exposition playmobil.
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43230 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 50 32 

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English : Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781

Come and discover the temporary exhibition Lafayette, the American adventure 1776-1781 with its additional playmobil exhibition.

L’événement Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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