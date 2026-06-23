Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 43230 Chavaniac-Lafayette
Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 43230 Chavaniac-Lafayette samedi 4 juillet 2026.
Chavaniac-Lafayette
Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781
43230 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-04
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir l’exposition temporaire Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 avec en plus son exposition playmobil.
.
43230 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 50 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781
Come and discover the temporary exhibition Lafayette, the American adventure 1776-1781 with its additional playmobil exhibition.
L’événement Lafayette, l’aventure américaine 1776-1781 Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
- Groseillers et cassissiers : une collection botanique gourmande à découvrir ! (Chavaniac-Lafayette, 43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette 3 juillet 2026
- CBN | Groseillers et cassissiers, une collection botanique gourmande à découvrir! SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette 3 juillet 2026
- Exposition temproraire | Lafayette, l’aventure américaine Chavaniac-Lafayette 4 juillet 2026
- Visites Théâtralisées | Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 8 juillet 2026
- Visite guidée des jardins du CBN (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette 8 juillet 2026