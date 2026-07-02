« L’AFFAIRE EST DANS LE SAC » – Mini-visites [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

« L’AFFAIRE EST DANS LE SAC » – Mini-visites [Archives Toulouse] 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’équipe des Archives a toujours plus d’un tour dans son sac et vous emmène voir « en vrai » les fameux sacs à procès du Parlement de Toulouse, lors d’une visite express.

Les sacs à procès sont les dossiers des procédures instruites par le parlement suite à des appels prononcés en première instance par les différents tribunaux de son ressort (un territoire qui correspond aujourd’hui d’assez près à la région Occitanie). Le nombre de procédures traitées durant toute l’histoire du parlement de Toulouse (1444-1790) a été évalué à environ 1 million.

Le fond actuellement conservé aux AD est évalué à plus de 100 000 sacs, datés essentiellement des XVIIe et XVIIIe siècles. En effet, il n’y aura vraisemblablement aucune procédure antérieure aux dernières années du XVIe siècle, les documents ayant subi un incendie lors des troubles religieux de février 1589.

Sam. – À partir de 15h & Dim. – À partir de 12h (toutes les heures).

Durée : 20mn.

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En famille.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.

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Les Archives départementales seront ouvertes à Toulouse pour les Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 14h à 20h et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h. archives histoire

©ADHG/CD31