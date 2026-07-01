L’affaire méchant loup, Festival Ideklic, Moirans-en-Montagne

Informations pratiques

L’affaire méchant loup 10 et 11 juillet Festival Ideklic Jura

Réservation pro auprès d’Emmanuelle Dandrel emma.dandrel@gmail.com – 06 62 16 98 27 – Tarif adulte 12 euros (à partir de 16 ans). Tarif enfant et programmateur 8 euros. Durée 45 min. https://billetweb.fr/festival-ideklic-2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T12:10:00+02:00 – 2026-07-10T12:55:00+02:00

Fin : 2026-07-11T12:10:00+02:00 – 2026-07-11T12:55:00+02:00

Le loup est-il méchant par nature ou victime de son injuste réputation ? Paula Giusti mène l’enquête à partir d’une savoureuse réécriture de La Chèvre de Monsieur Seguin. Signée par Marie-Sabine Roger, cette version inédite du conte d’Alphonse Daudet nous raconte une autre histoire : celle d’un gentil loup solitaire et d’une chèvre pas si innocente que cela, voire même carrément bagarreuse. Au cœur d’un théâtre d’ombres aux multiples facettes, accompagnée par un musicien-bruiteur, Paula Giusti avance avec la complicité des enfants. Grâce à eux, L’Affaire Méchant loup promet de beaux rebondissements car heureusement, rien n’est immuable, et surtout pas les préjugés !

Festival Ideklic 13 Rue Anatole France, 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « info@todaviateatro.com »}, {« type »: « email », « value »: « emma.dandrel@gmail.com »}]

Toda Vía Teatro – Paula Giusti théâtre d’ombres marionnettes