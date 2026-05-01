Sète

L’AGENCE TOURISTE

Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-10 2026-07-04 2026-08-29

Embarquement immédiat avec L’Agence Touriste pour un voyage sans itinéraire, guidé par l’imagination et l’improvisation. Les comédiens créent des scènes inédites à partir des idées du public, qui choisit destinations, personnages et parfois même les règles du jeu. Un spectacle unique, drôle et imprévisible, différent à chaque représentation.

Embarquement immédiat avec L’Agence Touriste, un spectacle d’improvisation où les comédiens créent des scènes inédites à partir des idées du public.Destinations improbables, personnages décalés et humour garanti pour un voyage unique et totalement imprévisible. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13

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English : L’AGENCE TOURISTE

Immediate boarding with L?Agence Touriste for a journey without an itinerary, guided by imagination and improvisation. The actors create original scenes based on ideas from the audience, who choose destinations, characters and sometimes even the rules of the game. A unique, funny and unpredictable show, different for every performance.

L’événement L’AGENCE TOURISTE Sète a été mis à jour le 2026-05-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE