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AGENDA · Civray

Laine sculptée Potions Essentielles Civray

jeudi 6 août 2026 · Potions Essentielles · Civray

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Potions Essentielles
Adresse
25 rue du Commerce
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Laine sculptée

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Fabrication d’un personnage en laine cardée.   .

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 68 36  potionsessentielles@gmail.com

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English : Laine sculptée

L’événement Laine sculptée Civray a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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