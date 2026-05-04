Laissez-vous conter le quartier de Sainte-Thérèse à la vallée du Cens Eglise Sainte-Thérèse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 16:30

Gratuit : non limité à 30 personnes

Si vous vous dites : “j’aime ce quartier à l’urbanisation centenaire, mais je n’en connais pas l’histoire”, inscrivez-vous à la Balade Patrimoniale pour un parcours soutenu de 4 kms.RDV sur le parvis de l’église Ste Thérèse (fin de parcours Ecole de Longchamp vers 16h30).Visite organisée par un habitant du quartier.Possibilité d’enchaîner avec la visite de la « Classe à l’ancienne » à l’école Longchamp Inscription uniquement avec le lien : urlr.me/dTQEWu

Eglise Sainte-Thérèse Nantes 44093

http://urlr.me/dTQEWu



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