Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine Théâtre antique de Moingt Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre antique de Moingt · Montbrison
Informations pratiques
Montbrison
Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine
Théâtre antique de Moingt Allée du Théâtre Montbrison Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A travers les vestiges, découvrez le rôle de cet équipement-clé de la civilisation romaine
Monument emblématique d’Aquae Segetae, le théâtre antique, nouvellement mis en valeur, illustre la diffusion de l’architecture et des pratiques culturelles romaines
.
Théâtre antique de Moingt Allée du Théâtre Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com
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English : Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine
Through the ruins, discover the role of this key feature of Roman civilization
An iconic monument of Aquae Segetae, the newly restored ancient theater illustrates the spread of Roman architecture and cultural practices
L’événement Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez
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