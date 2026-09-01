Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine Théâtre antique de Moingt Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine

Théâtre antique de Moingt Allée du Théâtre Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A travers les vestiges, découvrez le rôle de cet équipement-clé de la civilisation romaine

Monument emblématique d’Aquae Segetae, le théâtre antique, nouvellement mis en valeur, illustre la diffusion de l’architecture et des pratiques culturelles romaines

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Théâtre antique de Moingt Allée du Théâtre Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine

Through the ruins, discover the role of this key feature of Roman civilization

An iconic monument of Aquae Segetae, the newly restored ancient theater illustrates the spread of Roman architecture and cultural practices

L’événement Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez