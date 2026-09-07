Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité, Theatre antique de Moingt, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Theatre antique de Moingt · Montbrison
Informations pratiques
Laissez-vous
conter les loisirs
à l’antiquité 19 et 20 septembre Theatre antique de Moingt Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Monument emblématique d’Aquae Segetae,
le théâtre antique, nouvellement mis en
valeur, illustre la diffusion de l’architecture
et des pratiques culturelles romaines en
Gaule.
De son histoire à son organisation
architecturale, découvrez ce lieu de
spectacles et de rassemblement qui éclaire
le quotidien, les loisirs et l’expression
du pouvoir dans l’Antiquité. Comprenez
la diffusion du modèle romain via
l’architecture et les loisirs « politiques » .
Theatre antique de Moingt 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Monument emblématique d’Aquae Segetae,
©
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