Laissez-vous conter les loisirs à l’antiquité, Theatre antique de Moingt, Montbrison

Informations pratiques

Laissez-vous

conter les loisirs

à l’antiquité 19 et 20 septembre Theatre antique de Moingt Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Monument emblématique d’Aquae Segetae,

le théâtre antique, nouvellement mis en

valeur, illustre la diffusion de l’architecture

et des pratiques culturelles romaines en

Gaule.

De son histoire à son organisation

architecturale, découvrez ce lieu de

spectacles et de rassemblement qui éclaire

le quotidien, les loisirs et l’expression

du pouvoir dans l’Antiquité. Comprenez

la diffusion du modèle romain via

l’architecture et les loisirs « politiques » .

Theatre antique de Moingt 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Monument emblématique d’Aquae Segetae,

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