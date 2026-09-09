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Laissez-vous conter Saint-Augustin, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Laissez-vous conter Saint-Augustin, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sans réservation

Laissez-vous conter Saint-Augustin Samedi 19 septembre, 10h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

Des anciens domaines de plaisance au quartier des grands équipements médicaux et sportifs, partez à la rencontre de ce quartier extra Boulevards. Riche d’une architecture remarquable entre échoppes et maisons Art déco, ce quartier qui connut un développement spectaculaire à la fin du 19ème siècle, ne manquera pas de vous charmer.  

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/487

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/487 »}]
balade_urbaine visite patrimoine

Laissez-vous conter St-Augustin © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux

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