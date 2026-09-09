Laissez-vous conter Saint-Augustin, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Laissez-vous conter Saint-Augustin Samedi 19 septembre, 10h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

Des anciens domaines de plaisance au quartier des grands équipements médicaux et sportifs, partez à la rencontre de ce quartier extra Boulevards. Riche d’une architecture remarquable entre échoppes et maisons Art déco, ce quartier qui connut un développement spectaculaire à la fin du 19ème siècle, ne manquera pas de vous charmer.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/487

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/487 »}]

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Laissez-vous conter St-Augustin © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux