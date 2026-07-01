AGENDA · Saint-Parres-aux-Tertres
Laissez-vous conter une histoire, Salle de conférence, Saint-Parres-aux-Tertres
dimanche 20 septembre 2026 · Salle de conférence · Saint-Parres-aux-Tertres
Informations pratiques
Laissez-vous conter une histoire Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Salle de conférence Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez écouter une histoire au temps des vitraux, sur le thème de saint Patrocle.
Salle de conférence Rue Henri- Berthelot 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est
Venez écouter une histoire au temps des vitraux, sur le thème de Saint-Patrocle.
© P. Leclercq
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