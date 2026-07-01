Laissez-vous conter une histoire, Salle de conférence, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Laissez-vous conter une histoire Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Salle de conférence Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez écouter une histoire au temps des vitraux, sur le thème de saint Patrocle.

Salle de conférence Rue Henri- Berthelot 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est

Venez écouter une histoire au temps des vitraux, sur le thème de Saint-Patrocle.

© P. Leclercq