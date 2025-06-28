Le Blanc

Laissez-vous guider par Pierre, guide passionné, dans la ville haute du Blanc

Place du Champ de foire Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, découvrez le Blanc lors d’une douce fin d’après-midi d’été ! Laissez-vous guider par Pierre votre guide (vous le reconnaitrez facilement à son costume !) à travers la ville haute et ses panoramas, lors d’une balade rythmée d’histoires, d’anecdotes et de surprises… et pour bien terminer un

Chaque détour raconte les rivalités d’autrefois, entre ville haute et ville basse, pouvoir religieux et pouvoir seigneurial. Un décor authentique où les siècles se superposent, laissant apparaître les traces d’un passé animé et parfois mouvementé.

La balade vous mènera ensuite en contrebas, jusqu’aux rives de la Creuse, au fil de panoramas et d’ambiances changeantes.

Mais votre visite avec Pierre ne s’arrêtera pas au passé elle vous plongera aussi dans le Blanc d’aujourd’hui. Vous découvrirez les évolutions de la ville, son dynamisme et les étonnantes personnalités qui y ont fait halte au fil du temps, laissant parfois une empreinte insoupçonnée.

Entre récits vivants, anecdotes locales et regards sur la vie d’autrefois, votre guide partagera les secrets de cette cité de la Brenne.

Puis, 5 .

Place du Champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tour of the upper town of Le Blanc, with tastings of local products.

L’événement Laissez-vous guider par Pierre, guide passionné, dans la ville haute du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne