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Lakecia Benjamin We Dream Astrada Marciac Marciac

vendredi 9 octobre 2026 · Astrada Marciac · Marciac

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Astrada Marciac
Adresse
53 chemin de Ronde
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
28 28 28

Marciac

Lakecia Benjamin We Dream

Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

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Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 

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English :

L’événement Lakecia Benjamin We Dream Marciac a été mis à jour le 2026-08-18 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers

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