AGENDA · Marciac
Lakecia Benjamin We Dream Astrada Marciac Marciac
vendredi 9 octobre 2026 · Astrada Marciac · Marciac
Informations pratiques
Marciac
Lakecia Benjamin We Dream
Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac Gers
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
.
Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lakecia Benjamin We Dream Marciac a été mis à jour le 2026-08-18 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
À voir aussi à Marciac (Gers)
- Forum des Associations Place de l’hôtel de ville Marciac 13 septembre 2026
- Cabinet de Curiosité et Espace Immersif, Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac 18 septembre 2026
- Projection du film « Le Cloître Retrouvé », Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac 19 septembre 2026
- Exposition à la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix de Marciac, Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, Marciac 19 septembre 2026
- Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-de-La-Croix de Marciac, Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, Marciac 19 septembre 2026