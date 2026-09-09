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L’Alcazar se transforme : Créez le futur Studio de Création avec nous !, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

L’Alcazar se transforme : Créez le futur Studio de Création avec nous !, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

L’Alcazar se transforme : Créez le futur Studio de Création avec nous ! Samedi 10 octobre, 14h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Appel à participation

La Bibliothèque de l’Alcazar accueillera en 2027 un tout nouvel espace dédié à la création : une Fabrique pluridisciplinaire ouverte à tous. Son, Image, Impression… Ce futur lieu sera équipé pour la photographie, le podcast, la vidéo, la MAO et bien plus encore. Mais avant d’ouvrir ses portes, c’est à vous de l’imaginer !

Nous lançons un chantier participatif unique : venez aider à concevoir le mobilier, définir l’ambiance et créer l’identité visuelle de ce futur studio. Vous n’en serez pas seulement usagers, vous en serez les co-architectes.

4 ateliers de préfiguration sont au programme cet automne avant la fabrication et l’installation prévue en 2027. Grâce à une initiation aux outils de fabrication numérique, l’objectif est de prototyper vos idées concrètement.

• Modélisation & Impression 3D : concevez les objets et le mobilier de demain.
• Découpe Laser & Vinyle : imaginez les signalétiques et les décors.
• Graphisme : créez l’identité visuelle du lieu.
• Design d’espace : réfléchissez ensemble aux usages et à l’agencement.

Les ateliers sont animés par l’Age du faire, une équipe spécialisée dans l’accompagnement des projets de création de fablab ou de tiers-lieu et la mise en œuvre de démarches participatives au sein des territoires.

Ouvert à tous les créatifs, curieux et usagers adultes et adolescents à partir de 12 ans. L’inscription aux 4 ateliers est recommandée. Aucune compétence technique n’est requise !

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