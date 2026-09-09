L’Alcazar se transforme : Créez le futur Studio de Création avec nous !, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

L’Alcazar se transforme : Créez le futur Studio de Création avec nous ! Samedi 31 octobre, 14h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Appel à participation

La Bibliothèque de l’Alcazar accueillera en 2027 un tout nouvel espace dédié à la création : une Fabrique pluridisciplinaire ouverte à tous. Son, Image, Impression… Ce futur lieu sera équipé pour la photographie, le podcast, la vidéo, la MAO et bien plus encore. Mais avant d’ouvrir ses portes, c’est à vous de l’imaginer !

Nous lançons un chantier participatif unique : venez aider à concevoir le mobilier, définir l’ambiance et créer l’identité visuelle de ce futur studio. Vous n’en serez pas seulement usagers, vous en serez les co-architectes.

4 ateliers de préfiguration sont au programme cet automne avant la fabrication et l’installation prévue en 2027. Grâce à une initiation aux outils de fabrication numérique, l’objectif est de prototyper vos idées concrètement.

• Modélisation & Impression 3D : concevez les objets et le mobilier de demain.

• Découpe Laser & Vinyle : imaginez les signalétiques et les décors.

• Graphisme : créez l’identité visuelle du lieu.

• Design d’espace : réfléchissez ensemble aux usages et à l’agencement.

Les ateliers sont animés par l’Age du faire, une équipe spécialisée dans l’accompagnement des projets de création de fablab ou de tiers-lieu et la mise en œuvre de démarches participatives au sein des territoires.

Ouvert à tous les créatifs, curieux et usagers adultes et adolescents à partir de 12 ans. L’inscription aux 4 ateliers est recommandée. Aucune compétence technique n’est requise !

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « internet.bibliotheques@marseille.fr »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

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