L’allaitement maternel Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Stéphanie Vauzelle, infirmière puéricultrice & titulaire du DU en lactation humaine et allaitement maternelL’allaitement est souvent présenté comme quelque chose de « naturel », pourtant, dans la réalité, beaucoup de parents se retrouvent démunis face aux questions de rythme, de comportement du bébé ou d’inconforts.Que vous soyez en train de préparer l’arrivée de votre enfant ou que vous soyez déjà en plein post-partum avec votre bébé dans les bras, cet atelier est conçu pour vous apporter des réponses concrètes, sans dogme et sans pression.L’objectif est de vous donner des repères et des clés concrètes pour que vous puissiez faire vos propres choix, dans le respect de VOTRE projet et de vos valeurs.-Depuis plus de 12 ans, Stéphanie Vauzelle accompagne les futurs et jeunes parents dans l’aventure de la petite enfance.Son rôle ? Être votre alliée, à vos côtés pour vous transmettre des informations fiables et personnalisées.Sans vous imposer une manière de faire et sans vous culpabiliser, elle vous épaule et vous donne les outils nécessaires. Après l’atelier, c’est vous qui faites le job, à votre rythme !-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/l-allaitement-maternel



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