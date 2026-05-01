L’Alliance Intérieure Galerie Retour De Voyage @ La Maison sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

L’Isle-sur-la-Sorgue

L’Alliance Intérieure

Galerie Retour De Voyage @ La Maison sur la Sorgue 6 RUE ROSE GOUDARD L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-14

S’immerger dans l’univers singulier de Ruta, ressentir bonheur et innocence grâce à ses personnages animaux et humains aux couleurs vives. Son approche donne une dimension positive et ludique à l’expressionnisme.

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Galerie Retour De Voyage @ La Maison sur la Sorgue 6 RUE ROSE GOUDARD L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 32 58 68 lamaisonsurlasorgue@wanadoo.fr

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English :

Immerse yourself in Ruta’s unique world, and feel the happiness and innocence of her brightly colored characters animals and humans alike. Her approach gives expressionism a positive, playful dimension.

L’événement L’Alliance Intérieure L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-05-05 par Isle sur la Sorgue Tourisme