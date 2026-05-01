L’Alliance Intérieure Galerie Retour De Voyage @ La Maison sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue
L’Alliance Intérieure Galerie Retour De Voyage @ La Maison sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue jeudi 14 mai 2026.
L’Isle-sur-la-Sorgue
L’Alliance Intérieure
Galerie Retour De Voyage @ La Maison sur la Sorgue 6 RUE ROSE GOUDARD L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-14
S’immerger dans l’univers singulier de Ruta, ressentir bonheur et innocence grâce à ses personnages animaux et humains aux couleurs vives. Son approche donne une dimension positive et ludique à l’expressionnisme.
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Galerie Retour De Voyage @ La Maison sur la Sorgue 6 RUE ROSE GOUDARD L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 32 58 68 lamaisonsurlasorgue@wanadoo.fr
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English :
Immerse yourself in Ruta’s unique world, and feel the happiness and innocence of her brightly colored characters animals and humans alike. Her approach gives expressionism a positive, playful dimension.
L’événement L’Alliance Intérieure L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-05-05 par Isle sur la Sorgue Tourisme
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