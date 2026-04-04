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LALOU – LALOU : Qui n’a pas de nom de spectacle LE CEPAC SILO Marseille

LALOU – LALOU : Qui n’a pas de nom de spectacle LE CEPAC SILO Marseille

LALOU – LALOU : Qui n’a pas de nom de spectacle LE CEPAC SILO Marseille mercredi 9 décembre 2026.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2026-12-09

Fin : 2026-12-09

Heure de début : 20:00

LALOU – LALOU : Qui n’a pas de nom de spectacle Début : 2026-12-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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