L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien Salins-les-Bains
L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien Salins-les-Bains vendredi 5 juin 2026.
Salins-les-Bains
L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien
Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:45:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Sortie de découverte du patrimoine naturel de la Communauté de Communes (CCAPS)
Une sortie animée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité intercommunal. Promenade urbaine le long de la Furieuse pour écouter (et voir peut-être) le crapaud accoucheur, les jardins et fontaines. Promenade d’une durée de deux heures sans difficultés particulières.
Sur incription .
Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 p.collin@cc-aps.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien
L’événement L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)
- Vernissage Métissage Le Bocal Salins-les-Bains 8 mai 2026
- Méditation guidée au handpan Atelier des possibles Salins-les-Bains 11 mai 2026
- Ciné goûter Club Bricolage Salins-les-Bains 11 mai 2026
- Festival Chanson en Fête MFR Maison Familiale Rurale Salins-les-Bains 14 mai 2026
- Rencontre avec la brasserie Miko Comptoir des Vignes Salins-les-Bains 16 mai 2026