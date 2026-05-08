Salins-les-Bains

L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien

Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:45:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Sortie de découverte du patrimoine naturel de la Communauté de Communes (CCAPS)

Une sortie animée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité intercommunal. Promenade urbaine le long de la Furieuse pour écouter (et voir peut-être) le crapaud accoucheur, les jardins et fontaines. Promenade d’une durée de deux heures sans difficultés particulières.

Sur incription .

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 p.collin@cc-aps.fr

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English : L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien

L’événement L’alyte accoucheur, un drôle d’amphibien Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA