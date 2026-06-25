L’Amant – Extraits du roman de Marguerite Duras – Noémie Gantier Mairie du 11e arrondissement PARIS
L’Amant – Extraits du roman de Marguerite Duras – Noémie Gantier Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 10 décembre 2026.
L’actrice se fraye un chemin à travers L’Amant, de Marguerite Duras, texte haï et adoré, main dans la main avec la jeune fille du roman, celle qui traverse sur un bac le fleuve Mékong et croit tomber amoureuse. Arrivée sur l’autre rive, elle aura quitté son enfance et sa famille pour découvrir la puissance d’un désir. Incarner ce roman, c’est embrasser toute sa complexité : le colonialisme poisseux, le trouble irrésolu de la prostitution de la jeune fille, la folie maternelle, l’humour noir et cet érotisme qui vient se flanquer partout, même là où on ne voudrait pas l’y trouver. Lors de cette lecture-performance, Noémie Gantier propose la première étape de ce spectacle-fleuve.
Noémie Gantier s’est lancée dans un long voyage : jouer l’intégralité d’un roman appris par cœur, L’Amant de Marguerite Duras. Elle en livre ici quelques extraits.
Le jeudi 10 décembre 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-10T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-10T21:15:00+01:00
Date(s) : 2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T20:15:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
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