L’AMANTE ANGLAISE, MARGUERITE DURAS / ÉMILIE CHARRIOT, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

L’AMANTE ANGLAISE, MARGUERITE DURAS / ÉMILIE CHARRIOT 16 – 26 mars 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-16T20:00:00+01:00 – 2027-03-16T21:40:00+01:00

Fin : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:40:00+01:00

Inspirée d’un fait divers, Marguerite Duras explore le mystère d’un crime inexplicable. Au centre de la pièce, un interrogatoire troublant, dont émerge peu à peu les failles d’un couple et les abîmes de l’âme humaine.

Une nuit, dans le village de Viorne, Claire Lannes assassine sa cousine sourde et muette, Marie-Thérèse Bousquet. Elle découpe le corps et disperse certains morceaux. Elle avoue ensuite son crime sans toutefois pouvoir en expliquer la raison. Un interrogateur tente alors de comprendre : il questionne d’abord Pierre Lannes, le mari, puis Claire elle-même. De ces échanges surgit peu à peu le portrait d’un couple enfermé dans un quotidien silencieux, où chacun vit à côté de l’autre comme un étranger.

Les souvenirs, les non-dits et les obsessions affleurent dans une parole fragmentée, faite d’hésitations et de silences. La force du texte se dévoile : un théâtre de la parole, tendu et hypnotique, où la vérité semble toujours se dérober.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4247 »}]

Marguerite Duras explore le mystère d’un crime inexplicable. Au centre de la pièce, un interrogatoire troublant, dont émerge peu à peu les failles d’un couple et les abîmes de l’âme humaine.

Patrick Fouque